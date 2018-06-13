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ДСНС та ОБСЄ обговорили контроль аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами

НовиниСуспільство    13.06.2018 - 08:52
Фото: ДСНС (facebook.com/mvs.gov.ua)
Фото: ДСНС (facebook.com/mvs.gov.ua)

В Україні функціонує 675 об’єктів, на яких використовується понад 240 тисяч тон небезпечних хімречовин

Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) обговорили питання щодо контролю аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Як зазначається, упродовж 12-13 червня, в рамках реалізації Проекту "Вдосконалення національної системи нормативного регулювання у сфері хімічної безпеки та захисту" проходитиме Міжнародний консультативний семінар щодо контролю значних аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами та обміну досвідом впровадження Директиви ЄС SEVESO III.

Так, за словами першого заступника голови ДСНС Олега Мельчуцького, в Україні налічується велика кількість підприємств, які використовують небезпечні хімічні речовини, що створює високий рівень ризику виникнення надзвичайних ситуацій.

"Функціонує 675 об’єктів, на яких зберігається або використовується у виробничій діяльності понад 240 тисяч тон небезпечних хімічних речовин", - повідомив він.

 

Фото: Міжнародний консультативний семінар щодо контролю аварій, пов'язаних з небезпечними речовинами

В свою чергу координатор проектів ОБСЄ в Україні Вайдотас Верба під час свого виступу відмітив, що для підвищення готовності до надзвичайних ситуацій та реагування на них важливо також мати можливість краще оцінювати потенційні наслідки промислової аварії або стихійного лиха, що зачіпає хімічні об'єкти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінекології завершує роботу над рейтингом найбільших забруднювачів навколишнього середовища.

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Теги публікації: загрязнение воздуха, ДСНС, ОБСЄ, химическое загрязнение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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