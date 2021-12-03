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В Украине создадут новые военные базы в Бердянске и Очакове

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине создадут новые военные базы. Они будут находиться в Бердянске и Очакове.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление министра обороны Украины Алексея Резникова в Раде.

Развитие флота - среди приоритетов Минобороны, заявил глава ведомства.

"Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и других контрактов в рамках договоренностей с Соединенным Королевством", - заявил Резников.

Напомним, Украина допускает возможность вторжения России. Наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января.

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ВМСАлексей Резников