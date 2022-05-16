В Украине создадут информсистему о громадах в зоне боевых действий и в оккупации

Согласно порядку, перечень утверждается Минреинтеграции по согласованию с Минобороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

С целью обеспечения оказания помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, Минсоцполитики имеет доступ к этому перечню.

Информационная система имеет официальный веб-ресурс, размещенный по адресу regions-data.minre.gov.ua.

Напомним, Кабинет министров изменил порядок поддержки отдельных категорий населения, которое пострадало в связи с военной агрессией РФ против Украины. Помощь будет оказываться только жителям районов в зоне боевых действий и тем, у кого разрушено жилье.

По состоянию на 06.05.2022 года в обновленный перечень территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий, или которые находятся во временной оккупации или в оцеплении (блокировании), входят громады 7 областей.

Отметим, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно с Министерством цифровой трансформации Украины запустили цифровую платформу, где в режиме реального времени отображаются территории, которые являются временно оккупированными, а также находящимися в окружении (блокировке) и на которых ведутся активные боевые действия.