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В Україні створять інформсистему щодо громад у зоні бойових дій та в окупації

Фото: перелік громад у зоні бойових дій та в окупації формуватиме Мінреінтеграції (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів затвердив Положення про інформаційну систему формування переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Мешканці цих громад з травня отримують допомогу по 2000-3000 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 7 травня 2022 р. № 562.

Згідно з порядком, перелік затверджується Мінреінтеграції за погодженням з Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

З метою забезпечення надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, Мінсоцполітики має доступ до цього переліку.

Інформаційна система має офіційний веб-ресурс, розміщений за адресою regions-data.minre.gov.ua.

Нагадаємо, Кабінет міністрів змінив порядок підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Допомога надаватиметься лише жителям районів в зоні бойових дій та тим, у кого зруйноване житло.

Станом на 06.05.2022 року в оновлений перелік територіальних громад, що розташовані в районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають в тимчасовій окупації чи в оточенні (блокуванні), входять громади 7 областей.

Відзначимо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з Міністерством цифрової трансформації України запустили цифрову платформу, де в режимі реального часу відображаються території, які є тимчасово окупованими, а також тими, що знаходяться в оточенні (блокуванні) та на яких ведуться активні бойові дії.

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Кабінет Міністрів України