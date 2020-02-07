В Украине создадут фонд реинтеграции "Крым" и центр для подачи исков против РФ

В новом Министерстве по вопросам оккупированных территорий Украины будет создано фонд реинтеграции "Крым", а также национальный центр документирования нарушений прав и свобод на оккупированных территориях Украины. Об этом заявила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, передает "Крым.Реалии".

По ее словам, оба проекта будут финансировать из государственного бюджета. Их запуск планируется в 2020 году.

"Мы инициировали создание национального центра документирования фактов нарушения прав и свобод человека на временно оккупированных территориях. Таким образом мы хотим создать государственную институцию, которая будет формировать политическую позицию Украины. Сейчас идет процесс разработки механизма действия центра", - сообщила Оксана Коляда.

Она отметила, что центр документирования станет основой для подачи исков в международные суды по делам Украины против России.

Фонд "Крым" будет предоставлять гранты крымским конкурсам и фестивалям на территории материковой Украины, научным исследованиям, перемещенным с полуострова СМИ, негосударственным организациям и другим.

Напомним, 5 февраля Кабмин приняло решение о создании Министерства по вопросам оккупированных территорий. Ожидается, что новое Министерство даст возможность более эффективно работать над вопросами работы с людьми, которые остались на оккупированных территориях или с перемещенными лицами.

Ранее сообщалось, что в Украине начнет вещание телеканал для оккупированных территорий. На первом этапе он будет объединять украинско - и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы производства ведущих украинских медиагрупп, и информационное вещание собственного производства.