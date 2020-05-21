В Украине создадут единую электронную систему в сфере строительства

Кабинет министров одобрил создание и внедрение единой государственной электронной системы в сфере строительства. Ожидается, что это обеспечит прозрачность и эффективность государственного архитектурно-строительного контроля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Разработанный Минрегионом проект распоряжения Кабинета министров Украины "Об утверждении плана мероприятий по созданию и внедрению единой государственной электронной системы в сфере строительства" принят 20 мая на заседании правительства", - информирует пресс-служба.

Указано, что введение электронной системы позволит получать услуги в сфере градостроительной деятельности в электронной форме, сократить сроки предоставления услуг в строительстве и улучшить их качество, снизит коррупционные риски.

Также ожидается, что создание этой системи позволит устранить нарушения в сфере градостроительной деятельности и обеспечить прозрачность и эффективность государственного архитектурно-строительного контроля.

Кроме того, эта система обеспечит электронное взаимодействие между физическими и юридическими лицами, государственными органами, органами местного самоуправления, центрами предоставления административных услуг, с целью получения услуг в сфере строительства по принципу "единого окна".

Напомним, 19 мая Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2680 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об оптимизации дорожного строительства и совершенствования законодательства в сфере градостроительной деятельности".

Как писало РБК-Украина, ранее правительство анонсировало в 2020 году тотальные изменения в дорожной отрасли. В частности, планируется отремонтировать около 6 тыс. автомобильных дорог.