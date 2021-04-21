В Украине создадут е-платформу для набора в вузы иностранных студентов

Создание платформы предусмотрено в плане мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов до 2025 года.

План мероприятий правительство согласовало в ходе сегодняшнего заседания.

Что это значит

Все вузы, которые принимают иностранцев, должны обязательно зарегистрироваться на е-платформе. Они получат доступ к информации об абитуриенте на этапе прохождения им согласительных процедур (не одновременно).

А именно вуз получит информацию о прохождении поступающим согласований Службой безопасности, администрацией Госпогранслужбы после получения последнего согласования или если имел место отказ в согласовании.

Иностранные абитуриенты будут создавать на платформе собственные е-кабинеты. Это позволит им:

подать онлайн пакет документов (первичную заявку) в конкретный вуз для получения электронного приглашения на обучение;

получить электронное приглашение;

владеть полной информацией о стадии рассмотрения и принятом решении МИД, МВД, Службой безопасности, Администрацией ГПСУ.

Е-платформа бует хранить "историю" абитуриента/студента (формирование архивного дела).