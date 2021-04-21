В Украине создадут е-платформу для набора в вузы иностранных студентов

В Украине создадут электронную платформу для набора иностранных студентов на обучение в украинские вузы. Соответствующее решение принял Кабинет министров.
Создание платформы предусмотрено в плане мероприятий по популяризации возможностей получения высшего образования в Украине для иностранных студентов до 2025 года.
План мероприятий правительство согласовало в ходе сегодняшнего заседания.
Все вузы, которые принимают иностранцев, должны обязательно зарегистрироваться на е-платформе. Они получат доступ к информации об абитуриенте на этапе прохождения им согласительных процедур (не одновременно).
А именно вуз получит информацию о прохождении поступающим согласований Службой безопасности, администрацией Госпогранслужбы после получения последнего согласования или если имел место отказ в согласовании.
Иностранные абитуриенты будут создавать на платформе собственные е-кабинеты. Это позволит им:
Е-платформа бует хранить "историю" абитуриента/студента (формирование архивного дела).
Напомним, ранее в Минобразования заявили, что иностранный студент, получая высшее образование в Украине, тратит минимум от 6-8 тыс. долларов ежегодно. По состоянию на 1 января 2020 года в украинских высших учебных заведениях обучалось 80 тысяч 470 иностранных студентов из 158 стран мира.
Как писало РБК-Украина, в начале ноября 2020-го Минобразования продлило срок зачисления иностранцев в университеты Украины. Также почти всем иностранным студентам разрешили проходить обучение дистанционно.