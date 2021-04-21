В Україні створять е-платформу для набору у виші іноземних студентів

Створення платформи передбачене у плані заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів до 2025 року.

План заходів уряд погодив у ході сьогоднішнього засідання.

Що це означає

Усі виші, які приймають іноземців, мають обов'язково зареєструватися на е-платформі. Вони отримають доступ до інформації про абітурієнта на етапі проходження ним погоджувальних процедур (не одночасно).

А саме виш отримає інформацію щодо проходження вступником погоджень Службою безпеки, адміністрацією Держприкордонслужби після отримання останнього погодження або якщо мала місце відмова в погодженні.

Іноземні абітурієнти будуть створювати на платформі власні е-кабінети. Це дасть їм змогу:

подати онлайн пакет документів (первинну заявку) до конкретного ЗВО для отримання електронного запрошення на навчання;

отримати електронне запрошення;

володіти повною інформацією про стадію розгляду та прийняте рішення МЗС, МВС, Службою безпеки, Адміністрацією ДПСУ.

Е-платформа зберігатиме "історію" абітурієнта/студента (формування архівної справи).