В Україні створять е-платформу для набору у виші іноземних студентів

В Україні створять електронну платформу для набору іноземних студентів на навчання в українські виші. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів.
Створення платформи передбачене у плані заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів до 2025 року.
План заходів уряд погодив у ході сьогоднішнього засідання.
Усі виші, які приймають іноземців, мають обов'язково зареєструватися на е-платформі. Вони отримають доступ до інформації про абітурієнта на етапі проходження ним погоджувальних процедур (не одночасно).
А саме виш отримає інформацію щодо проходження вступником погоджень Службою безпеки, адміністрацією Держприкордонслужби після отримання останнього погодження або якщо мала місце відмова в погодженні.
Іноземні абітурієнти будуть створювати на платформі власні е-кабінети. Це дасть їм змогу:
Е-платформа зберігатиме "історію" абітурієнта/студента (формування архівної справи).
Нагадаємо, раніше в Міносвіти заявили, що іноземний студент, отримуючи вищу освіту в Україні, витрачає мінімум від 6-8 тис. доларів щорічно. Станом на 1 січня 2020 року в українських вищих навчальних закладах навчалося 80 тисяч 470 іноземних студентів зі 158 країн світу.
Як писало РБК-Україна, на початку листопада 2020-го Міносвіти продовжило термін зарахування іноземців в університети України. Також майже всім іноземним студентам дозволили проходити навчання дистанційно.