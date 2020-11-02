В Украине из-за карантина продлили срок зачисления иностранцев в университеты

Фото: студенты (freepik.com)

Министерство образования продлило срок зачисления иностранцев в университеты Украины. Также почти всем иностранным студентам разрешено проходить обучение дистанционно.

Об этом сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет в Telegram.

По его словам, сроки зачисления иностранцев в вузы продлены до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021 года.

"В связи с карантинными ограничениями и эпидемиологической ситуацией МОН продлило сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования Украины в 2020/2021 учебном году дважды в год: до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021", - написал Шкарлет.

Он добавил, что дистанционное обучение смогут проходить все иностранцы, кроме студентов по специальности "охрана здоровья".

Ранее РБК-Украина писало, что в украинские университеты в этом году поступили почти 2 тысячи абитуриентов из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма.

Также сообщалось, что в 2020 году почти 80% поступающих получили рекомендации к зачислению на бюджет по 1-му и 2-му приоритетам.