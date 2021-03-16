Радуцкий о локдауне: "красные зоны" дают надежду, что вся Украина не закроется

На сегодня "красные зоны" адаптивного карантина в Украине дают надежду, что вся страна не закроется на локдаун. В частности, в Закарпатской области уже снижается процент госпитализированных с COVID.

Об этом журналистам заявил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, пока не вакцинируют 60% украинцев, угрозы локдаунов в стране будут постоянно.

"На сегодня мы пока надеемся, что будем выдерживать адаптивный карантин. Локдаун был весной прошлого года, больше локдаунов не было, были более жесткие карантины. Будем надеяться, что этот адаптивный карантин, когда по очереди закрываются области… не приведет к общегосударственному локдауну", - отметил Радуцкий.

Он подчеркнул, что Закарпатская область уже демонстрирует снижение процента госпитализаций - за неделю число пациентов с COVID в больницах снизилось на 10%.

"Это дает надежду, что "красные зоны" будут давать возможность, чтобы вся страна не закрывалась. Сегодня очень нехорошая ситуация в Киеве, Киевской области, в Винницкой области, Черкассах, но будем надеяться", - добавил Радуцкий.