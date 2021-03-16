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Радуцкий о локдауне: "красные зоны" дают надежду, что вся Украина не закроется

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 10:08
Радуцкий о локдауне: "красные зоны" дают надежду, что вся Украина не закроется Фото: Михаил Радуцкий (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На сегодня "красные зоны" адаптивного карантина в Украине дают надежду, что вся страна не закроется на локдаун. В частности, в Закарпатской области уже снижается процент госпитализированных с COVID.

Об этом журналистам заявил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, пока не вакцинируют 60% украинцев, угрозы локдаунов в стране будут постоянно.

"На сегодня мы пока надеемся, что будем выдерживать адаптивный карантин. Локдаун был весной прошлого года, больше локдаунов не было, были более жесткие карантины. Будем надеяться, что этот адаптивный карантин, когда по очереди закрываются области… не приведет к общегосударственному локдауну", - отметил Радуцкий.

Он подчеркнул, что Закарпатская область уже демонстрирует снижение процента госпитализаций - за неделю число пациентов с COVID в больницах снизилось на 10%.

"Это дает надежду, что "красные зоны" будут давать возможность, чтобы вся страна не закрывалась. Сегодня очень нехорошая ситуация в Киеве, Киевской области, в Винницкой области, Черкассах, но будем надеяться", - добавил Радуцкий.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун могут ввести, если 50-70% областей перейдут в "красную зону". Критерием для этого является большая нагрузка на медицинскую систему, в том числе, стремительный рост числа госпитализированных.

Например, Львов уже готовится к локальному локдауну, разворачивая дополнительные госпитали. Кроме того, учеников 5-11 классов отправили на дистанционное обучение.

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