В Украине удержится пожарная опасность

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Чрезвычайная опасность сохранится до 15 октября

В период с 14 по 15 октября в Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, в понедельник и вторник в Донецкой, Запорожской, Одесской областях, а также большинстве районов Черкасской и Кировоградской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Пожарная опасность достигнет 5-го класса.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в восточных, южных и некоторых центральных областях в период с 13 по 15 октября будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. В частности, чрезвычайная пожарная ситуация прогнозировалась в Запорожской, Донецкой и Одесской областях.

Как писало РБК-Украина, синоптик Наталка Диденко прогнозировала преимущественно сухую и солнечную погоду в понедельник, 14 октября. Температура воздуха в течение дня составит +18 +23 градуса, ночью температура снизится до +7 +13 градусов. Также по данным синоптика, на этой неделе стоит ожидать приход бабьего лета в Украину.