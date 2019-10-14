В Україні утримається пожежна небезпека

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Надзвичайна небезпека збережеться до 15 жовтня

У період з 14 по 15 жовтня в Україні збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, у понеділок та вівторок у Донецькій, Запорізькій, Одеській областях, а також більшості районів Черкаської та Кіровоградської областей збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпека. Пожежна небезпека досягне 5-го класу.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що у східних, південних та деяких центральних областях у період з 13 по 15 жовтня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, надзвичайна пожежна ситуація прогнозувалася у Запорізькій, Донецькій та Одеській областях.

Як писало РБК-Україна, синоптик Наталка Діденко прогнозувала переважно суху та сонячну погоду у понеділок, 14 жовтня. Температура повітря протягом дня становитиме +18 +23 градуси, вночі температура знизиться до +7 +13 градусів. Також за даними синоптика, цього тижня варто очікувати прихід бабиного літа в Україну.