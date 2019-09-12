Сегодня в Украине тепло

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На востоке Украины переменная облачность

Погода в Украине 12 сентября солнечная во всех областях, температура воздуха днем достигнет +29. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины сегодня переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +24+27, ночью ожидается +10+12. В центральных и северных областях также без осадков, температура воздуха днем достигнет +26+28, ночью ожидается +11+13.

В западных областях температура воздуха достигнет +25+27, ночью ожидается +9+11. На юге страны жара достигнет +29.

В Крыму и Крымской областях температура воздуха составит +26+28, ночью ожидается +15+17. Будет тепло.

Погода в Киеве на сегодня

В столице, по данным синоптиков, сегодня будет тепло. Температура воздуха днем достигнет +26+28, ночью ожидается +11+13.

Напомним, погода в Украине к концу недели ухудшится, а на выходные, 14-15 сентября, ожидается резкое похолодание. В субботу, 14 сентября, по всей Украине дожди, кроме юга и некоторых западных областей.