В Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность

В среду, 2 октября, в Украине ожидается чрезвычайная пожарная ситуация, которая сохранится до 4 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, в период с 2 по 4 октября на большей территории Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Чрезвычайная пожарная ситуация прогнозируется в большинстве районов восточных, южных, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской областей и Крыма.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщали, что в среду, 2 октября, в Украине будет теплая и солнечная погода. Температура воздуха местами поднимется до +20...+24 градусов. Ночью температура будет колебаться от +7 до +15. Осадков не прогнозируется.

Также об улучшении погодных условий и потеплении сообщала синоптик Наталка Диденко. По ее прогнозу, в среду будет тепло и солнечно, но уже 3 октября в страну вернется прохладная погода. Также ночью ожидалась гроза и порывы ветра до 15 м/сек.