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В Украине сегодня тепло

Новости » Общество    02.10.2019 - 08:00
В Украине сегодня тепло
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В всех областях сегодня тепло

Погода в Украине 2 октября улучшится, ожидается потепление во всех областях, температура воздуха днем достигнет +20+24. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Во всех областях сегодня тепло. Кроме того, на востоке Украины температура воздуха днем достигнет +18+21, ночью ожидается +6+8. В центральных областях температура воздуха поднимется до +20+23, ночью ожидается +7+11.

В Украине сегодня тепло

На севере страны днем будет +19+21, ночью ожидается +8+10, а юг будет жарким, температура воздуха днем достигнет +23+25, ночью ожидается +9+15.

В западных областях также ожидается потепление. Там температура воздуха днем достигнет +21+23, ночью ожидается +8+10.

Прогноз в Киеве

В столице, по данным синоптиков, тоже тепло. Температура воздуха днем достигнет +20+22, ночью ожидается +9+11.

В Украине сегодня тепло

Напомним, потепление сообщала и синоптик Наталья Диденко. Впрочем, по ее данным, с 3 октября в Украину идет похолодание.

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