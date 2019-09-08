В Украине сохранится чрезвычайная пожарная опасность

В период с 8 по 10 сентября на территории Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили украинские синоптики, сегодня и в течение нескольких дней в большинстве областей Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс). Пожарная опасность не прогнозируется лишь во Львовской, Закарпатской и Херсонской областях.

Кроме того, чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса сохранится в течение 8-10 сентября и на территории Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на протяжении 7-10 сентября будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность, которая достигнет 5-го класса. Спасатели призывали киевлян осторожно обращаться с огнем и в случае возникновения пожара придерживаться правил.

Добавим, по данным синоптика Наталки Диденко, в воскресенье 8 сентября, в Украине ожидается солнечная и без осадков погода. В целом в Украине предполагается температура +23...+29 градусов. В западных областях будет прохладнее, днем до +19...+23 градусов. В Киеве 8 сентября без существенных осадков, в дневные часы предполагается температура от +24 до +27 градусов.