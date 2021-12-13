Электронная очередь на границе. Украина запускает пилотный проект для грузовиков

Правительство Украины согласовало проект, который получил название "Электронная очередь пересечения границы". Он поможет избавиться от очередей грузовиков во время пересечения границы страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.
В течение длительного времени на пунктах пропуска регулярно складывается ситуация с задержками пересечения границы страны. Это, со своей стороны, приводит к:
"Такой комплексный сервис уже работает в ряде стран ЕС, в частности в Эстонии, Литве, Финляндии. Его эффективность положительно оценена Всемирной таможенной организацией как действенный инструмент, для решения проблемы очередей перед пунктами пропуска", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что пилотный проект пока будет распространяться только на грузовики. После получения итогов - проект распространится на всю территорию Украины и другие транспортные средства.
"Концепцией проекта "Электронная очередь пересечения границы" предусмотрено 3 месяца на развертывание сервиса", - отмечает пресс-служба.