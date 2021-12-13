UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Электронная очередь на границе. Украина запускает пилотный проект для грузовиков

Автор: Сергей Пышкин

Правительство Украины согласовало проект, который получил название "Электронная очередь пересечения границы". Он поможет избавиться от очередей грузовиков во время пересечения границы страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

Чем полезен проект:

В течение длительного времени на пунктах пропуска регулярно складывается ситуация с задержками пересечения границы страны. Это, со своей стороны, приводит к:

  • образованию больших очередей;
  • созданию неудобства для водителей и жителей приграничных регионов;
  • созданию опасности для окружающей среды и движения транспорта;
  • миллионных убытков бизнеса;
  • ущербу репутации национальных экспертов и перевозчиков;
  • нарушение производственного цикла предприятий с иностранными инвестициями.

Как будет работать проект:

  • обеспечивать прогнозируемым временем пересечения границы ;
  • обустраивать зоны ожидания для устранения очередей перед пунктами пропуска;
  • формировать источники финансирования инфраструктуры пересечения границы.

"Такой комплексный сервис уже работает в ряде стран ЕС, в частности в Эстонии, Литве, Финляндии. Его эффективность положительно оценена Всемирной таможенной организацией как действенный инструмент, для решения проблемы очередей перед пунктами пропуска", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что пилотный проект пока будет распространяться только на грузовики. После получения итогов - проект распространится на всю территорию Украины и другие транспортные средства.

"Концепцией проекта "Электронная очередь пересечения границы" предусмотрено 3 месяца на развертывание сервиса", - отмечает пресс-служба.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина