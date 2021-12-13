Электронная очередь на границе. Украина запускает пилотный проект для грузовиков

Чем полезен проект:

В течение длительного времени на пунктах пропуска регулярно складывается ситуация с задержками пересечения границы страны. Это, со своей стороны, приводит к:

образованию больших очередей;

созданию неудобства для водителей и жителей приграничных регионов;

созданию опасности для окружающей среды и движения транспорта;

миллионных убытков бизнеса;

ущербу репутации национальных экспертов и перевозчиков;

нарушение производственного цикла предприятий с иностранными инвестициями.

Как будет работать проект:

обеспечивать прогнозируемым временем пересечения границы ;

обустраивать зоны ожидания для устранения очередей перед пунктами пропуска;

формировать источники финансирования инфраструктуры пересечения границы.

"Такой комплексный сервис уже работает в ряде стран ЕС, в частности в Эстонии, Литве, Финляндии. Его эффективность положительно оценена Всемирной таможенной организацией как действенный инструмент, для решения проблемы очередей перед пунктами пропуска", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что пилотный проект пока будет распространяться только на грузовики. После получения итогов - проект распространится на всю территорию Украины и другие транспортные средства.

"Концепцией проекта "Электронная очередь пересечения границы" предусмотрено 3 месяца на развертывание сервиса", - отмечает пресс-служба.