RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Електронна черга на кордоні. Україна запускає пілотний проект для вантажівок

Автор: Сергій Пишкін

Уряд України погодив проєкт, який отримав назву "Електронна черга перетину кордону". Він допоможе позбутися черг вантажівок під час перетину кордону країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної митної служби.

Чим корисний проєкт:

Протягом тривалого часту на пунктах пропуску регулярно складається ситуація із затримками перетину кордону країни. Це, зі свого боку, призводить до:

  • утворення великих черг;
  • створення незручності для водіїв та жителів прикордонних регіонів;
  • створення небезпеки для навколишнього середовища та руху транспорту;
  • мільйонних збитків бізнесу;
  • шкоди репутації національних експертів й перевізників;
  • порушення виробничого циклу підприємств з іноземними інвестиціями.

Як працюватиме проєкт:

  • забезпечуватиме прогнозованим часом перетину кордону;
  • облаштовуватиме зони очікування для усунення черг перед пунктами пропуску;
  • формуватиме системні джерела фінансування інфраструктури перетину кордону.

"Такий комплексний сервіс вже працює в низці країн ЄС, зокрема в Естонії, Литві, Фінляндії. Його ефективність позитивно оцінена Всесвітньою митною організацією як дієвий інструмент, для вирішення проблеми черг перед пунктами пропуску", - пише пресслужба.

Зазначається, що пілотний проєкт поки що поширюватиметься лише на вантажівки. Після отримання підсумків - проєкт пошириться на усю територію України та інші транспорті засоби.

"Концепцією проєкту "Електронна черга перетину кордону" передбачено 3 місяці на розгортання сервісу", - відзначає пресслужба.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна