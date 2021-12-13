Електронна черга на кордоні. Україна запускає пілотний проект для вантажівок

Уряд України погодив проєкт, який отримав назву "Електронна черга перетину кордону". Він допоможе позбутися черг вантажівок під час перетину кордону країни.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної митної служби.
Протягом тривалого часту на пунктах пропуску регулярно складається ситуація із затримками перетину кордону країни. Це, зі свого боку, призводить до:
"Такий комплексний сервіс вже працює в низці країн ЄС, зокрема в Естонії, Литві, Фінляндії. Його ефективність позитивно оцінена Всесвітньою митною організацією як дієвий інструмент, для вирішення проблеми черг перед пунктами пропуску", - пише пресслужба.
Зазначається, що пілотний проєкт поки що поширюватиметься лише на вантажівки. Після отримання підсумків - проєкт пошириться на усю територію України та інші транспорті засоби.
"Концепцією проєкту "Електронна черга перетину кордону" передбачено 3 місяці на розгортання сервісу", - відзначає пресслужба.