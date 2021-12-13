Електронна черга на кордоні. Україна запускає пілотний проект для вантажівок

Чим корисний проєкт:

Протягом тривалого часту на пунктах пропуску регулярно складається ситуація із затримками перетину кордону країни. Це, зі свого боку, призводить до:

утворення великих черг;

створення незручності для водіїв та жителів прикордонних регіонів;

створення небезпеки для навколишнього середовища та руху транспорту;

мільйонних збитків бізнесу;

шкоди репутації національних експертів й перевізників;

порушення виробничого циклу підприємств з іноземними інвестиціями.

Як працюватиме проєкт:

забезпечуватиме прогнозованим часом перетину кордону;

облаштовуватиме зони очікування для усунення черг перед пунктами пропуску;

формуватиме системні джерела фінансування інфраструктури перетину кордону.

"Такий комплексний сервіс вже працює в низці країн ЄС, зокрема в Естонії, Литві, Фінляндії. Його ефективність позитивно оцінена Всесвітньою митною організацією як дієвий інструмент, для вирішення проблеми черг перед пунктами пропуску", - пише пресслужба.

Зазначається, що пілотний проєкт поки що поширюватиметься лише на вантажівки. Після отримання підсумків - проєкт пошириться на усю територію України та інші транспорті засоби.

"Концепцією проєкту "Електронна черга перетину кордону" передбачено 3 місяці на розгортання сервісу", - відзначає пресслужба.