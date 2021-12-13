Электронная очередь на границе. Украина запускает пилотный проект для грузовиков
Правительство Украины согласовало проект, который получил название "Электронная очередь пересечения границы". Он поможет избавиться от очередей грузовиков во время пересечения границы страны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.
Чем полезен проект:
В течение длительного времени на пунктах пропуска регулярно складывается ситуация с задержками пересечения границы страны. Это, со своей стороны, приводит к:
- образованию больших очередей;
- созданию неудобства для водителей и жителей приграничных регионов;
- созданию опасности для окружающей среды и движения транспорта;
- миллионных убытков бизнеса;
- ущербу репутации национальных экспертов и перевозчиков;
- нарушение производственного цикла предприятий с иностранными инвестициями.
Как будет работать проект:
- обеспечивать прогнозируемым временем пересечения границы ;
- обустраивать зоны ожидания для устранения очередей перед пунктами пропуска;
- формировать источники финансирования инфраструктуры пересечения границы.
"Такой комплексный сервис уже работает в ряде стран ЕС, в частности в Эстонии, Литве, Финляндии. Его эффективность положительно оценена Всемирной таможенной организацией как действенный инструмент, для решения проблемы очередей перед пунктами пропуска", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что пилотный проект пока будет распространяться только на грузовики. После получения итогов - проект распространится на всю территорию Украины и другие транспортные средства.
"Концепцией проекта "Электронная очередь пересечения границы" предусмотрено 3 месяца на развертывание сервиса", - отмечает пресс-служба.