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Электронная очередь на границе. Украина запускает пилотный проект для грузовиков

Новина українською →
Понедельник 13 декабря 2021 18:02
Электронная очередь на границе. Украина запускает пилотный проект для грузовиков Фото: в Украине согласовали проект, который поможет избавиться от очередей грузовиков facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Украины согласовало проект, который получил название "Электронная очередь пересечения границы". Он поможет избавиться от очередей грузовиков во время пересечения границы страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы.

Чем полезен проект:

В течение длительного времени на пунктах пропуска регулярно складывается ситуация с задержками пересечения границы страны. Это, со своей стороны, приводит к:

  • образованию больших очередей;
  • созданию неудобства для водителей и жителей приграничных регионов;
  • созданию опасности для окружающей среды и движения транспорта;
  • миллионных убытков бизнеса;
  • ущербу репутации национальных экспертов и перевозчиков;
  • нарушение производственного цикла предприятий с иностранными инвестициями.

Как будет работать проект:

  • обеспечивать прогнозируемым временем пересечения границы ;
  • обустраивать зоны ожидания для устранения очередей перед пунктами пропуска;
  • формировать источники финансирования инфраструктуры пересечения границы.

"Такой комплексный сервис уже работает в ряде стран ЕС, в частности в Эстонии, Литве, Финляндии. Его эффективность положительно оценена Всемирной таможенной организацией как действенный инструмент, для решения проблемы очередей перед пунктами пропуска", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что пилотный проект пока будет распространяться только на грузовики. После получения итогов - проект распространится на всю территорию Украины и другие транспортные средства.

"Концепцией проекта "Электронная очередь пересечения границы" предусмотрено 3 месяца на развертывание сервиса", - отмечает пресс-служба.

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