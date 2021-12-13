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Електронна черга на кордоні. Україна запускає пілотний проект для вантажівок

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Понеділок 13 грудня 2021 18:02
Електронна черга на кордоні. Україна запускає пілотний проект для вантажівок Фото: в Україні погодили проєкт, який допоможе позбутися черг вантажівок (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд України погодив проєкт, який отримав назву "Електронна черга перетину кордону". Він допоможе позбутися черг вантажівок під час перетину кордону країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної митної служби.

Чим корисний проєкт:

Протягом тривалого часту на пунктах пропуску регулярно складається ситуація із затримками перетину кордону країни. Це, зі свого боку, призводить до:

  • утворення великих черг;
  • створення незручності для водіїв та жителів прикордонних регіонів;
  • створення небезпеки для навколишнього середовища та руху транспорту;
  • мільйонних збитків бізнесу;
  • шкоди репутації національних експертів й перевізників;
  • порушення виробничого циклу підприємств з іноземними інвестиціями.

Як працюватиме проєкт:

  • забезпечуватиме прогнозованим часом перетину кордону;
  • облаштовуватиме зони очікування для усунення черг перед пунктами пропуску;
  • формуватиме системні джерела фінансування інфраструктури перетину кордону.

"Такий комплексний сервіс вже працює в низці країн ЄС, зокрема в Естонії, Литві, Фінляндії. Його ефективність позитивно оцінена Всесвітньою митною організацією як дієвий інструмент, для вирішення проблеми черг перед пунктами пропуску", - пише пресслужба.

Зазначається, що пілотний проєкт поки що поширюватиметься лише на вантажівки. Після отримання підсумків - проєкт пошириться на усю територію України та інші транспорті засоби.

"Концепцією проєкту "Електронна черга перетину кордону" передбачено 3 місяці на розгортання сервісу", - відзначає пресслужба.

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