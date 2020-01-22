Украине в собственность вернули имущественный комплекс в 146 млн гривен

Хозяйственный суд принял решение о возвращении в государственную собственность целостного имущественного комплекса Потаського комбината хлебопродуктов площадью более 43 тыс. кв. м стоимостью 146 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что данный объект является одним из пяти целостных имущественных комплексов хлебоприемных предприятий Черкасской области, которые незаконно получили форму частной собственности.

"Ранее было возвращено Шполянский, Уманский и Христиновский зерноперерабатывающие предприятия. Их общая стоимость - 365 млн грн. Вопрос возвращения имущества пятого - Тальнивского хлебоприемного предприятия стоимостью 164 млн грн в настоящее время является предметом судебного разбирательства Северного апелляционного хозяйственного суда", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Ранее РБК-Украина писало, что военная прокуратура Южного региона Украины начала расследование фактов хищения при строительстве жилья для военнослужащих в Одесской области после публикации в местной прессе.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили заместителя директора Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета в растрате государственных средств на сумму почти 2 млн гривен.