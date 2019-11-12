В Украине уже собрали рекордный за всю историю урожай зерновых

Средняя урожайность выросла до 48 ц/га
Украинские аграрии по состоянию на 12 ноября 2019 года уже собрали 70,8 млн тонн зерна с площади 14,6 млн га (96%) при средней урожайности 48,4 ц/га. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
Как отметили в пресс-службе, такой показатель уже превысил результат урожая зерновых за 2018 год, когда валовой сбор составил 70,1 млн тонн.
В разрезе культур собрано:
Напомним, по данным Государственной статистики, в 2018 году в Украине был собран рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур - 70,06 млн тонн.
Отметим, хороший урожай зерновых является одним из факторов притока валюты в Украину и укрепления национальной валюты в 2019 году.