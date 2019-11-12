В Україні вже зібрали рекордний за всю історію врожай зернових

Середня врожайність зросла до 48 ц/га
Українські аграрії станом на 12 листопада 2019 року вже зібрали 70,8 млн тонн зерна з площі 14,6 млн га (96%) при середній врожайності 48,4 ц/га. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.
Як зазначили в прес-службі, такий показник вже перевищив результат урожаю зернових за 2018 рік, коли валовий збір склав 70,1 млн тонн.
У розрізі культур зібрано:
Нагадаємо, за даними Державної статистики, у 2018 році в Україні був зібраний рекордний врожай зернових та зернобобових культур - 70,06 млн тон.
Відзначимо, гарний врожай зернових є одним з чинників притоку валюти в Україну і зміцнення національної валюти у 2019 році.