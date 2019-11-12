В Україні вже зібрали рекордний за всю історію врожай зернових

Українські аграрії станом на 12 листопада 2019 року вже зібрали 70,8 млн тонн зерна з площі 14,6 млн га (96%) при середній врожайності 48,4 ц/га. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Як зазначили в прес-службі, такий показник вже перевищив результат урожаю зернових за 2018 рік, коли валовий збір склав 70,1 млн тонн.

У розрізі культур зібрано:

пшениці - 28,1 млн тонн (більше на 3,5 млн тонн проти минулого року);

кукурудзи на зерно - кукурудзи - 30,8 млн тонн (на рівні минулого року);

ячменю - 8,9 млн тонн (більше на 1,6 млн тонн);

жита - 333 тис. тонн (менше на 60 тис. тонн);

вівса - 444 тис. тонн (більше на 26 тис. тонн);

гороху - 572 тис. тонн (менше на 203 тис. тонн);

гречки - 89 тис. тонн (менше на 50 тис. тонн);

проса - 159 тис. тонн (більше на 84 тис. тонн).

Нагадаємо, за даними Державної статистики, у 2018 році в Україні був зібраний рекордний врожай зернових та зернобобових культур - 70,06 млн тон.

Відзначимо, гарний врожай зернових є одним з чинників притоку валюти в Україну і зміцнення національної валюти у 2019 році.