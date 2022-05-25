UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин: когда это произойдет

Фото: АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин и дизтопливо. Его введут снова, когда дефицит топлива на украинском рынке исчезнет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики Дениса Кудина во время круглого стола Energy Club.

"Мы упразднили ценовое регулирование временно. Цена выросла - до уровня мелкой группы. Собственно, мы так и прогнозировали. Но это не значит, что правительство позволит заниматься мародерством", - сказал Кудин, сообщив о проверках отдельных предприятий, продававших бензин по необоснованно высоким ценам.

По словам Кудина, госрегулирование вернут в том или ином виде, когда дефицит топлива на украинском рынке исчезнет.

"Лаг снабжения, время от контрактирования до вывоза в Украину может быть до 30 дней. Есть примеры, когда крупные операторы ввезли горючее в Констанцу (порт в Румынии - прим. ред.) еще месяц назад, и до сих пор не весь этот объем въехал в Украину", - сказал он.

Именно по этой причине, как объясняет Кудин, как только ситуация нормализуется, ценовое регулирование на рынок вернется.

Как сообщалось, ранее правительство Украины приостановило государственное регулирование цен на моторное топливо. С операторами рынка была достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗСбензин