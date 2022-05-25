В Украине собираются вернуть госрегулирование цен на бензин: когда это произойдет

"Мы упразднили ценовое регулирование временно. Цена выросла - до уровня мелкой группы. Собственно, мы так и прогнозировали. Но это не значит, что правительство позволит заниматься мародерством", - сказал Кудин, сообщив о проверках отдельных предприятий, продававших бензин по необоснованно высоким ценам.

По словам Кудина, госрегулирование вернут в том или ином виде, когда дефицит топлива на украинском рынке исчезнет.

"Лаг снабжения, время от контрактирования до вывоза в Украину может быть до 30 дней. Есть примеры, когда крупные операторы ввезли горючее в Констанцу (порт в Румынии - прим. ред.) еще месяц назад, и до сих пор не весь этот объем въехал в Украину", - сказал он.

Именно по этой причине, как объясняет Кудин, как только ситуация нормализуется, ценовое регулирование на рынок вернется.