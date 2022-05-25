RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин: коли це станеться

Фото: АЗС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні збираються повернути держрегулювання цін на бензин та дизпаливо. Його запровадять знову, коли дефіцит палива на українському ринку зникне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки Дениса Кудіна під час круглого столу Energy Club.

"Ми скасували цінове регулювання тимчасово. Ціна виросла - до рівня дрібної групи. Власне, ми так і прогнозували. Але це не означає, що уряд дозволить займатися мародерством", - сказав Кудін, повідомивши про перевірки окремих підприємств, які продавали бензин за необґрунтовано високими цінами.

За словами Кудіна, держрегулювання повернуть у тому чи іншому вигляді, коли дефіцит палива на українському ринку зникне.

"Лаг постачання, час від контрактування до вивезення в Україну може бути до 30 днів. Є приклади, коли великі оператори ввезли пальне до Констанци (порт у Румунії - прим. ред.) ще місяць тому, і досі не весь цей обсяг в'їхав в Україну", - сказав він.

Саме з цієї причини, як пояснює Кудін, щойно ситуація нормалізується, цінове регулювання на ринок повернеться.

Як повідомлялося, раніше уряд України призупинив державне регулювання цін на моторне паливо. З операторами ринку було досягнуто домовленості про максимальну вартість бензину та дизельного палива на АЗС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЗСбензин