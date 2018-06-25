В Україні знизився рівень безробіття, - Держстат

Рівень безробіття серед жінок дещо менший за середній по країні і становить 9,1%

Рівень безробіття в Україні поступово знижується і за підсумками першого кварталу становив 9,7% проти 9,9% кварталом раніше. Про це з посиланням на дані Державної служби статистики передає "Урядовий портал".

Зазначається, що дані Держстату зібрані та проаналізовані за методологією Міжнародної організації праці.

"Так, в абсолютних показниках кількість зайнятого населення в Україні віком 15-70 років становила 16 млн осіб, безробітних - 1,7 млн людей", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що в географічному та статевому розрізі рівень зайнятості і безробіття виявився нерівномірним. Так, рівень безробіття серед жінок дещо менший за середній по країні і становить 9,1%. Так само 9,1% становить рівень безробіття серед жителів міст.

Нагадаємо, раніше у Держстаті повідомили, що в Україні (без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) у травні 2018 року рівень безробіття порівняно з попереднім місяцем знизився і склав 1,2%.