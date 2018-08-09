В Украине снизились потребительские цены, - Госстат

Потребительские цены в июле снизились на 0,7%

В Украине потребительские цены в июле снизились на 0,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом отметим, что с начала 2018 года рост цен составил 3,6%.

По данным Госстата, с июля 2017 по июль 2018 года инфляция замедлилась до 8,9% с 9,9% по итогам июня и 11,7% по итогам мая.

Базовая инфляция в июле этого года также снизилась до -0,1% с нуля в июне.

В ведомстве сообщили, с начала года рост базового индекса потребительских цен составил 3,4%, а в годовом измерении рост индекса замедлился до 8,8% с 9% по итогам июня.

Напомним, в конце июля сообщалось, что в Украине реальная заработная плата в июне 2018 года увеличилась на 13%, по сравнению с маем зарплата увеличилась на 4,8%. Средняя номинальная заработная плата в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года возросла на 4,8%, в годовом измерении - на 24,2%, составив 9,141 тыс. гривен, тогда как в мае она составила 8,725 тыс. гривен.