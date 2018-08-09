В Україні знизилися споживчі ціни, - Держстат

Споживчі ціни в липні знизилися на 0,7%

В Україні споживчі ціни в липні знизилися на 0,7%. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

При цьому зазначимо, що з початку 2018 року зростання цін склало 3,6%.

За даними Держстату, з липня 2017 по липень 2018 року інфляція уповільнилася до 8,9% з 9,9% за підсумками червня і 11,7% за підсумками травня.

Базова інфляція в липні цього року знизилася до -0,1% з нуля в червні.

У відомстві повідомили, що з початку року зростання базового індексу споживчих цін склало 3,4%, а в річному вимірі зростання індексу сповільнилося до 8,8% з 9% за підсумками червня.

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося, що в Україні реальна заробітна плата у червні 2018 року збільшилася на 13%, порівняно з травнем зарплата збільшилася на 4,8%. Середня номінальна заробітна плата в червні 2018 року порівняно з травнем 2018 року зросла на 4,8%, в річному вимірі - на 24,2%, склавши 9,141 тис. гривень, тоді як в травні вона становила 8,725 тис. гривень.