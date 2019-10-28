ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні знижується рівень захворюваності на кір

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 15:53
В Україні знижується рівень захворюваності на кір
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

За тиждень в Україні на кір захворіло 45 осіб

З початку 2019 року на кір в Україні захворіли понад 58 тисяч громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, протягом 42-го тижня поточного року (з 17 по 24 жовтня) на кір захворіли 45 осіб - 18 дорослих та 27 дітей. Зокрема, більше нових випадків захворювання на кір зареєстровано у Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях.

Нагадаємо, в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбувся спалах кору серед студентів. З 25 жовтня в університеті зафіксовано 8 випадків захворювання на кір.

Крім того, у Києві спостерігається масштабний спалах кору за всі роки незалежності України. За півроку 2019 року в столиці кір захворіло понад 5 тис. осіб, з яких майже 3 тис. - дорослі.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці поточного року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

У Чернівецькому університеті стався спалах кору На кір захворіли понад 58 тис. українців з початку 2019
Новини України Кір
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся