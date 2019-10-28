В Україні знижується рівень захворюваності на кір

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За тиждень в Україні на кір захворіло 45 осіб

З початку 2019 року на кір в Україні захворіли понад 58 тисяч громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, протягом 42-го тижня поточного року (з 17 по 24 жовтня) на кір захворіли 45 осіб - 18 дорослих та 27 дітей. Зокрема, більше нових випадків захворювання на кір зареєстровано у Чернівецькій, Вінницькій та Одеській областях.

Нагадаємо, в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича відбувся спалах кору серед студентів. З 25 жовтня в університеті зафіксовано 8 випадків захворювання на кір.

Крім того, у Києві спостерігається масштабний спалах кору за всі роки незалежності України. За півроку 2019 року в столиці кір захворіло понад 5 тис. осіб, з яких майже 3 тис. - дорослі.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляє, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці поточного року, виросло втричі порівняно з аналогічним періодом 2018 року.