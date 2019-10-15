В Украине снижается уровень заболеваемости корью

С начала 2019 года корью в Украине заболели более 58 тысяч граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в течение 41-й недели текущего года (с 4 по 9 октября) корью заболели 68 человека - 28 взрослых и 40 детей. В частности, больше новых случаев заболевания корью зарегистрировано в городе Киеве, Днепропетровской, Херсонской, Винницкой и Черновицкой областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 года до 9 октября 2019 года) корью заболели 58 тыс. 119 человек - 27 тыс. 521 взрослых и 30 тыс. 598 детей, а от осложнений кори умерли 19 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 41 из которых умерли.

Напомним, в Минздраве уверяют, что все регионы Украины обеспечены вакцинами производства Бельгии и Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, в Киеве наблюдается масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. За полгода 2019 года в столице корью заболело более 5 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. - взрослые.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца текущего года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.