В Украине снижается уровень заболеваемости корью

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

За неделю корью заболели 104 человека

С начала 2019 года корью в Украине заболели более 57,8 тысяч жителей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, в течение 37-й недели текущего года (с 5 по 12 сентября) на корь заболели 104 человек - 64 взрослых и 40 детей. В частности, больше новых случаев заболевание на корь зарегистрировано в городе Киев (14 больных: 9 взрослых и 5 детей), Днепропетровской (9: 3 взрослых и 6 детей), Одесской (9: 5 взрослых и 4 ребенка), Винницкой (8: 6 взрослых и 2 ребенка) и Киевской (8 взрослых) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 года до 12 сентября 2019 года) корью заболели 57 тыс. 824 человек - 27 тыс. 402 взрослых и 30 тыс. 422 детей, а от осложнений кори умерли 19 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели почти 115 тыс. человек, 40 из которых умерли.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения Украины закупит дополнительные дозы вакцин против кори, паротита и краснухи. Согласно пояснительной записке, Минздраву предоставят разрешение на закупку вакцин за счет остатков средств, которые образовались на счетах специализированных организаций, которые закупали вакцины ранее: 209 461,172 тысяч гривен с 2016 года и 66 800,765 тысяч гривен с 2017 года.

Кроме того, в Киеве наблюдается самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины. За 6 месяцев нынешнего года в Киеве корью заболело более 5 тыс. человек, из которых почти 3 тыс. - взрослые.