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В Україні знижується рівень захворюваності на кір

Новини » Суспільство    23.09.2019 - 14:45
В Україні знижується рівень захворюваності на кір
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

За тиждень на кір захворіли 97 осіб

З початку нинішнього року на кір в Україні захворіли понад 57,9 тисяч громадян України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Як повідомляється, протягом 38-го тижня 2019 року (з 12 по 19 вересня) на кір захворіли 97 осіб - 48 дорослих і 49 дітей. Зокрема, більше нових випадків захворювання на кір зареєстровано у Вінницькій (22 хворих: 3 дорослих і 19 дітей), Дніпропетровській (9: 3 дорослих та 6 дітей), Одеській (9: 3 дорослих та 6 дітей), Вінницькій (8: 6 дорослих та 2 дитини) та Київській (6: 4 дорослих та 2 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 року до 19 вересня 2019 року) на кір захворіли 57 тис. 903 людини - 27 тис. 439 дорослих і 30 тис. 464 дітей, а від ускладнень кору померли 19 осіб. Протягом спалаху, з літа 2017 року, кір захворіли майже 115 тис. осіб, 40 з яких померли.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство охорони здоров'я України купить додаткові дози вакцин проти кору, паротиту і краснухи. Згідно з пояснювальною запискою, Моз нададуть дозвіл на закупівлю вакцин за рахунок залишків коштів, які утворилися на рахунках спеціалізованих організацій, які закуповували вакцини раніше: 209 461,172 тисяч гривень з 2016 року і 66 800,765 тисяч гривень до 2017 року.

Крім того, у Києві спостерігається найбільша спалах кору за всі роки незалежності України. За шість місяців цього року у столиці на кір захворіло понад 5 тис. осіб, з яких майже 3 тис. - дорослі.

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