ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине снимут возрастные ограничения для госслужащих: подписан закон

Киев, Среда 13 января 2021 20:35
В Украине снимут возрастные ограничения для госслужащих: подписан закон
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине снимут возрастные ограничения для государственных служащих. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.

Срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на пять лет.

Напомним, данный законопроект Рада одобрила за основу в начале декабря. За него тогда проголосовали 260 парламентариев.

16 декабря Рада одобрила законопроект во втором чтении. Тогда за него проголосовали 260 нардепов.

Добавим, что в Украине могут обновить систему оплаты труда государственных служащих: Кабмин внес в Верховную раду соответствующий законопроект №3748.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир Зеленскийгосслужащие

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь