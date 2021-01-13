В Украине снимут возрастные ограничения для госслужащих: подписан закон

В Украине снимут возрастные ограничения для государственных служащих. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно документу, госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе будет ежегодно принимать субъект назначения. Однако не более чем до достижения служащим 70-летнего возраста.
Срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен, но не более чем на пять лет.
Напомним, данный законопроект Рада одобрила за основу в начале декабря. За него тогда проголосовали 260 парламентариев.
16 декабря Рада одобрила законопроект во втором чтении. Тогда за него проголосовали 260 нардепов.
Добавим, что в Украине могут обновить систему оплаты труда государственных служащих: Кабмин внес в Верховную раду соответствующий законопроект №3748.