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В Україні знімуть вікові обмеження для держслужбовців: закон підписано

Київ, Середа 13 січня 2021 20:35
В Україні знімуть вікові обмеження для держслужбовців: закон підписано
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні знімуть вікові обмеження для державних службовців. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з документом, держслужбовця за рішенням суб'єкта призначення можуть залишити на службі після досягнення 65-річного віку за його згодою. Рішення про продовження терміну перебування на держслужбі буде щорічно приймати суб'єкт призначення. Однак не більш ніж до досягнення службовцем 70-річного віку.

Термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більше ніж на п'ять років.

Нагадаємо, даний законопроект Рада схвалила за основу на початку грудня. За нього тоді проголосувало 260 парламентарів.

16 грудня Рада схвалила законопроект у другому читанні. Тоді за нього проголосували 260 нардепів.

Додамо, що в Україні можуть оновити систему оплати праці державних службовців: Кабмін вніс до Верховної ради відповідний законопроект №3748.

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