"Нет эйджизму на госслужбе": ВР хочет снять возрастные ограничения для чиновников

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада хочет снять возрастные ограничения для государственных служащих. Законопроект №4096 за основу поддержали 260 парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Проект вносит изменения в ЗУ "О государственной службе", которые предусматривают возможность повторного назначения на один год госслужащего, достигшего пенсионного возраста, без обязательного проведения конкурса ежегодно.

"Принятие законопроекта будет способствовать эффективному функционированию государственных органов... Нет эйджизму на государственной службе", - отметил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, представляя проект закона.

В пояснительной записке подчеркивается, что Конституция Украины не предусматривает ограничений по реализации права на труд в целом.

"Государство должно создавать условия для полного осуществления гражданами права на труд и гарантировать равные возможности в выборе профессии и рода трудовой деятельности. Также статья 38 Основного закона устанавливает требование равного доступа граждан к государственной службе и службе в органах местного самоуправления", - сказано в ней.

Напомним, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский ветировал законопроект, которым предусматривалось создание резерва государственных служащих.

В начале сентября ВР отправила на доработку этот проект закона с предложениями президента.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине могут обновить систему оплаты труда государственных служащих: Кабмин внес в Верховную раду соответствующий законопроект №3748.