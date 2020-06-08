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В Украине смягчили нормы для рынков при карантине

Новости » Коронавирус     08.06.2020 - 18:09
В Украине смягчили нормы для рынков при карантине
Фото: проверка температуры при входе на рынок (РБК-Украина)

На рынки допускаются люди в масках, а также не более одного покупателя на 10 кв. метров

В Украине смягчили противоэпидемические нормы работы рынков в условиях карантина. Постановление о смягчении меры вступило в силу в понедельник, 8 июня.

Об этом в Facebook сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, среди ключевых правил работы ринков остаются:

  • допуск работников на рынок после термоскрининга;
  • на входе в рынке должны быть оборудованы места для обработки рук антисептиками;
  • один посетитель на 10 квадратных метров площади рынка;
  • допуск на рынок только в защитной маске;
  • проведение дезинфекции поверхностей;
  • размещение информации о профилактике COVID-19 на видных местах.

"Смягчение не означает отмены. Без соблюдения этих правил, выход из карантина может затянуться", - отметил он.

Напомним, Киев и семь областей не готовы ко второму этапу ослаблению карантина.

Кроме того, в Житомирской области приняли решение ужесточить карантин.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины рыноккарантин
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