В Украине на следующей неделе ожидается до 8 см снега

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что на следующей неделе в Украине погода ухудшится: высота снежного покрова будет составлять до 8 сантиметров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Facebook.

Также ожидается и мокрый снег.

"Украинский гидрометцентр прогнозирует, что уже с понедельника в Украине заснежит! Обращаем внимание водителей: днем ​​2 декабря в западных, Винницкой, Житомирской областях, в течение суток 3 декабря в Украине (кроме южных областей) ожидается снег и мокрый снег, а также образование снежного покрова высотой 3-8 см. К сведению туристов: в Карпатах образование снежного покрова высотой 10-20 см", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что на дорогах страны, кроме юга, гололедица.

"Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - добавили в ГСЧС.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что ноябрь завершится мокрым снегом. Также она предупредила о туманах и усилении ветра.

Как писало РБК-Украина, Диденко также отмечала, что 1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет.

Добавим, согласно прогнозам некоторых синоптиков, погода в Украине в декабре обещает быть достаточно суровой.