В Україні наступного тижня очікується до 8 см снігу

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що на наступному тижні в Україні погода погіршиться: висота сніжного покрову складатиме до 8 сантиметрів. Про це сказано у повідомленні прес-служби відомства у Facebook.

Також очікується й мокрий сніг.

"Український гідрометцентр прогнозує, що вже з понеділка в Україні засніжить! Звертаємо увагу водіїв: вдень 2 грудня у західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні (крім південних областей) очікується сніг та мокрий сніг, а також утворення снігового покриву висотою 3-8 см. До уваги туристів: у Карпатах утворення снігового покриву висотою 10-20 см", - сказано у повідомленні.

Також підкреслюється, що на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця.

"Погіршення погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко попередила, що листопад завершиться мокрим снігом. Також вона попередила про тумани і посилення вітру.

Як писало РБК-Україна, Діденко також відзначала, що 1-2 грудня прийде похолодання, а 4-5 грудня в Україні знову потеплішає.

Додамо, згідно з прогнозами деяких синоптиків, погода в Україні в грудні обіцяє бути досить суворою.