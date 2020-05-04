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В Украине в скором времени начнет работать совет с участием ветеранов

Новости » Политика     04.05.2020 - 20:17
В Украине в скором времени начнет работать совет с участием ветеранов
Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)

Совет будет выносить на общественное обсуждение дела, такие как с бывшим нардепом Татьяной Черновол

В ближайшее время при содействии Офиса президента начнет работать общественный совет, который будет состоять из ветеранов войны на Донбассе и общественных активистов. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время видеоконференции, организованной Atlantic Council, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом он добавил, что дела, как в отношении бывшего нардепа Татьяны Черновол, будут, в том числе выноситься на общественное обсуждение совета.

"Общество, которое заплатило такую ​​высокую цену за свою независимость и свободу, имеет право задавать вопросы. Но не мешая правосудию, путем общественного диалога и без использования каких-либо политических мотивов и ангажированности. Совет будет работать по многим направлениям, в том числе с матерями погибших воинов, контролировать обмены ... И она вот-вот, уже у нас есть наработки, и думаю до конца этой недели мы ее представляем", - заявил Ермак.

Напомним, ранее в Офисе президента заявляли, что в Украине может появиться экспертный совет с участием ветеранов при президенте Украины Владимире Зеленском.

Кроме того, 16 апреля Печерский райсуд Киева избрал Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а уже 24 апреля - смягчил его до ночного домашнего ареста.

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