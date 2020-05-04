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В Україні незабаром почне працювати рада за участю ветеранів

Новини » Політика     04.05.2020 - 20:17
В Україні незабаром почне працювати рада за участю ветеранів
Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада буде виносити на громадське обговорення справи, такі як з колишнім нардепом Тетяною Чорновіл

Найближчим часом за сприяння Офісу президента почне працювати громадська рада, яка буде складатися з ветеранів війни на Донбасі і громадських активістів. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час відеоконференції, організованої Atlantic Council, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що справи, як щодо колишнього нардепа Тетяни Чорновіл, будуть, в тому числі виноситися на громадське обговорення ради.

"Суспільство, яке заплатило таку високу ціну за свою незалежність і свободу, має право ставити питання. Але не заважаючи правосуддя, шляхом суспільного діалогу і без використання яких-небудь політичних мотивів і заангажованості. Рада буде працювати у багатьох напрямках, в тому числі з матерями загиблих воїнів, контролювати обміни ... І вона ось-ось, вже у нас є напрацювання, і думаю до кінця цього тижня ми її уявляємо", - заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявляли, що в Україні може з'явитися експертна рада за участю ветеранів при президентові України Володимира Зеленскому.

Крім того, 16 квітня Печерський райсуд Києва обрав Чорновіл запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а вже 24 квітня - пом'якшив його до нічного домашнього арешту.

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