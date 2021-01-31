В Украине до сих пор обесточены до 70 населенных пунктов, пробок на дорогах нет

По состоянию на утро 31 января из-за непогоды в Украине остаются обесточенными 68 населенных пунктов. При этом пробок на государственных трассах нет.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в результате осложнения погодных условий, мокрого снега с дождем и порывов ветра остаются обесточенными 68 населенных пунктов в пяти областях. А именно: Одесская область - 32, Николаевская - 25, Киевская - 8, Днепропетровская - 2 и Закарпатская - 1 населенный пункт.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на трассах общего пользования обеспечен, пробок нет. Для расчистки дорог привлекли 1 700 человек и 1 288 единиц техники.

Всего с начала непогоды спасатели отбуксировали более тысячи транспортных средств, в том числе 32 кареты скорой медицинской помощи и 30 автобусов.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 января и 1 февраля непогода накроет и другие регионы, которые не пострадали от снегопадов на этой неделе. В большинстве восточных, южных и центральных областей снег перейдет в дождь, после чего ожидается гололедица.

Сегодня же местами ожидается налипание мокрого снега и гололед, на севере Украины будет идти снег.