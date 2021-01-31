Снег и гололедица: прогноз погоды на сегодня

Фото: зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ближайшие двое суток, 31 января - 1 февраля, в Украине временами осадки в виде снега и дождя. На дорогах страны, кроме юга, гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в воскресенье, 31 января, местами ожидается налипание мокрого снега и гололед, на севере страны будет выпадать преимущественно снег.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от -1 до -3, а ночью она будет от -2 до -5.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет от -1 до -3, а ночью от -1 до -5.

В южных регионах температура воздуха составит от +1 до +4, а ночью она будет в пределах от -1 до +3.

В восточных областях температура воздуха составит от +3 до +5, а ночью она будет в пределах +1 до +4.

В Киеве и области сегодня будет идти снег. Температура воздуха днем ожидается от -1 до -3, а ночью от -1 до -5.

В воскресенье на северо-востоке, в понедельник, в Украине, кроме запада, местами значительные осадки. В понедельник, 1 февраля, в Украине снижение температуры на 3-5 градусов.

Напомним, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В понедельник, 1 февраля, в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см).

Отметим, в Укргидрометцентре не исключают возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.