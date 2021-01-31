В Україні досі знеструмленом до 70 населених пунктів, заторів на дорогах немає

Станом на ранок 31 січня через негоду в Україні залишаються знеструмленими 68 населених пунктів. При цьому заторів на державних трасах немає.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що в результаті ускладнення погодних умов, мокрого снігу з дощем та поривів вітру знеструмленими залишаються 68 населених пунктів в п'яти областях. А саме: Одеська область - 32, Миколаївська - 25, Київська - 8, Дніпропетровська - 2 і Закарпатська - 1 населений пункт.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає. До розчищення доріг залучили 1 700 осіб та 1 288 одиниць техніки.

Всього з початку негоди рятувальники відбуксирували більше тисячі транспортних засобів, у тому числі 32 карети швидкої медичної допомоги і 30 автобусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 31 січня та 1 лютого негода накриє й інші регіони, які не постраждали від снігопадів цього тижня. В більшості східних, південних і центральних областей сніг перейде в дощ, після чого очікується ожеледиця.

Сьогодні ж місцями очікується налипання мокрого снігу та ожеледь, на півночі України йтиме сніг.