В Украине уже семь регионов частично соответствуют "зеленой" зоне карантина

В частности, в Луганской области коэффициент выявления случаев инфицирования снизился до 4,7%.

Также по этому показателю "зеленой" зоне соответствуют Киев (4,9%), Винницкая (4,1%) и Одесская (4,5%) области. Киев также соответствует этой зоне по проценту от эпидемического порога - 37,4%. Также по этому показателю "зеленую" статистику имеют Закарпатская (46,5%), Полтавская (47,2%) и Хмельницкая (49,2%) области.

По состоянию на 27 мая в Украине нет ни одного региона не из "желтой" зоны карантина - во всех регионах показатели по COVID в норме.