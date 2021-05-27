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В Україні вже сім регіонів частково відповідають "зеленій" зоні карантину

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні вже сім областей частково відповідають "зеленій" зоні карантину. До цього списку додалася Луганська область.

Про це свідчу дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, в Луганській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування знизився до 4,7%.

Також за цим показником "зеленій" зоні відповідають Київ (4,9%), Вінницька (4,1%) і Одеська (4,5%) області. Київ також відповідає цій зоні за відсотком від епідемічного порогу-37,4%. Також за цим показником "зелену" статистику мають Закарпатська (46,5%), Полтавська (47,2%) та Хмельницька (49,2%) області.

Станом на 27 травня в Україні немає жодного регіону не з "жовтої" зони карантину - у всіх регіонах показники по COVID в нормі.

Відзначимо, відразу вся країна може перейти в "зелену" зону, якщо на території не менше 13 регіонів захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менше 50% епідпорогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5%. "Зелена" зона дозволяє пом'якшити карантинні обмеження.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що частина областей України незабаром можуть перейти в "зелену" зону карантину.

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