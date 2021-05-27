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В Украине уже семь регионов частично соответствуют "зеленой" зоне карантина

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Украина, Четверг 27 мая 2021 09:57
В Украине уже семь регионов частично соответствуют "зеленой" зоне карантина Фото: в Киеве оба показателя соответствуют "зеленой" зоне (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине уже семь областей частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. К этому списку добавилась Луганская область.

Об этом свидетельствую данные Министерства здравоохранения.

В частности, в Луганской области коэффициент выявления случаев инфицирования снизился до 4,7%.

Также по этому показателю "зеленой" зоне соответствуют Киев (4,9%), Винницкая (4,1%) и Одесская (4,5%) области. Киев также соответствует этой зоне по проценту от эпидемического порога - 37,4%. Также по этому показателю "зеленую" статистику имеют Закарпатская (46,5%), Полтавская (47,2%) и Хмельницкая (49,2%) области.

По состоянию на 27 мая в Украине нет ни одного региона не из "желтой" зоны карантина - во всех регионах показатели по COVID в норме.

Отметим, сразу вся страна может перейти в "зеленую" зону, если на территории не менее 13 регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ будет составлять менее 50% эпидпорога, а коэффициент выявления случаев инфицирования - менее 5%. "Зеленая" зона позволяет смягчить карантинные ограничения.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что часть областей Украины в скором времени могут перейти в "зеленую" зону карантина.

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