В Україні вже сім регіонів частково відповідають "зеленій" зоні карантину

В Україні вже сім областей частково відповідають "зеленій" зоні карантину . До цього списку додалася Луганська область.

Зокрема, в Луганській області коефіцієнт виявлення випадків інфікування знизився до 4,7%.

Також за цим показником "зеленій" зоні відповідають Київ (4,9%), Вінницька (4,1%) і Одеська (4,5%) області. Київ також відповідає цій зоні за відсотком від епідемічного порогу-37,4%. Також за цим показником "зелену" статистику мають Закарпатська (46,5%), Полтавська (47,2%) та Хмельницька (49,2%) області.

Станом на 27 травня в Україні немає жодного регіону не з "жовтої" зони карантину - у всіх регіонах показники по COVID в нормі.