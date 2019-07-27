В Украине сегодня жара до +31

Погода в Украине 27 июля теплая, по всей стране температура воздуха поднимется до +28+31. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в центральных и южных областях сегодня солнечно, температура воздуха днем достигнет +26+28, ночью ожидается +15+19.

На западе страны могут быть дожди. Температура воздуха днем достигнет +25+28, ночью ожидается +14+16. На востоке страны также вероятны осадки, температура воздуха днем достигнет +25+28, ночью ожидается +15+17. В Крыму и Крымской области сегодня тоже жарко, температура воздуха днем достигнет +31.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в столице сегодня солнечно. Температура воздуха днем достигнет +26+28, ночью ожидается +17+19.