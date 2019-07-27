В Україні сьогодні спека до +31

Погода в Україні 27 липня тепла, по всій країні температура повітря підніметься до +28+31. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у центральних та південних областях сьогодні сонячно, температура повітря вдень досягне +26+28, вночі очікується +15+19.

На заході країни можуть бути дощі. Температура повітря вдень досягне +25+28, вночі очікується +14+16. На сході країни також ймовірні опади, температура повітря вдень досягне +25+28, вночі очікується +15+17. У Криму та Кримській області сьогодні теж спекотно, температура повітря вдень досягне +31.

Погода у Києві на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у столиці сьогодні сонячно. Температура повітря вдень досягне +26+28, вночі очікується +17+19.