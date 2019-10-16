В Украине сегодня тепло

Погода в Украине 16 октября будет теплой, ожидается температура воздуха до +22. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

В западных областях днем будет тепло, температура воздуха днем достигнет +19+23, ночью ожидается +7+9. В центре и на севере страны днем ожидается +20+22, ночью ожидается +7+9.

В восточных областях температура воздуха днем достигнет +20+22, ночью ожидается +7+9. Кроме того, по данным синоптиков, юг Украины будет жаркий, днем ожидается +20+23, ночью ожидается +7+11.

Прогноз в Киеве

Синоптики сообщают, что в столице сегодня тепло. Днем температура воздуха достигнет +20+22, ночью ожидается +8+10.

Напомним, погода сегодня, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, будет теплой, температура воздуха в течение дня будет достигать +18+24 градусов. В Киеве среда будет сухой солнечной и теплой, в течение дня около +20 градусов.

Отметим, с 11 октября в 18 областях и Киеве началось отопления объектов социальной сферы, а в 8 областях началась подача тепла в жилые дома.